【Wonder Festival2024上海】 開催日時：10月2日～10月3日 開催時間：8時30分～17時 開催場所：上海新国際博覧中心 グッドスマイルカンパニーは、10月2日より開催されているイベント「Wonder Festival2024上海」に展示・発表したフィギュア情報を「カホタン＠グッスマのすみっこ」公式Xアカウントにて公開している。