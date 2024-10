Googleが2024年10月1日に、Samsungの新型Chromebook「Galaxy Chromebook Plus」とLenovoの「Chromebook Duet」を発表しました。両モデルにはGoogleのAI機能「Gemini」が搭載されており、効率的な作業が可能になっているとのことです。2 new Chromebooks and new AI features to get more donehttps://blog.google/products/chromebooks/google-chromebook-update-october-2024/Do less to do more with Gemini on Chromebook Plus