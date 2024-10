OpenAIが2024年5月にリリースしたAIモデル「GPT-4o」に、2024年10月1日から「画像でファインチューニングする機能」が追加されました。すでにテキストでGPT-4oをファインチューニングする機能は提供されていましたが、画像でのファインチューニングが可能になったことで、視覚検索やオブジェクト検出などの機能を向上させることができます。🖼 We’re adding support for vision fine-tuning. You can now fine-tune GPT-4o