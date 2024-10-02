Vol.142-2 本連載では、ジャーナリスト・西田宗千佳氏がデジタル業界の最新動向をレポートする。今回は大幅に値上げとなったPlayStation 5 の話題。過去数回価格が上昇したが、今回の価格改定にはどんな背景があるのかを探る。 今月の注目アイテム ソニー・インタラクティブエンタテインメント PlayStation 5 7万9980円〜 ↑PlayStation 5のテクノロジーや機能はそのままに、小型化を実現した新モデルのPS5（Ultra-HD Blu-r