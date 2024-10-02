Steve HollandStephanie Kelly[ニューヨーク １日 ロイター] - １１月の米大統領選に向け、民主党のウォルズ・ミネソタ州知事（６０）と共和党のバンス上院議員（４０）の両副大統領候補による討論会がＣＢＳテレビで行われ、中東危機や移民、中絶、経済などを巡って応酬した。選挙キャンペーンでは互いを激しく攻撃してきたが、この日の討論会はおおむね穏やかな口調で意見を交わし、代わりに大統領候補のトランプ前大統領とハ