Apple Vision Pro向けのサードパーティー製YouTubeアプリ「Juno」が、App Storeから削除されました。開発者のクリスチャン・セリグ氏によると、同アプリはGoogleから「YouTubeのガイドラインに違反している」と警告を受けてから数か月後に削除されたそうです。Juno for YouTube has been removed from the App Storehttps://christianselig.com/2024/10/juno-removed/Christian Selig’s Juno app for streaming YouTube on the Vi