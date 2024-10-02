¡ÚÂôÅÄ¸¦Æó¤Î²»³Ú1980-1985¡Û#1¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¶¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¡È¥Ô¡¼¡É¤³¤ÈÆ·¤ß¤Î¤ë¤µ¤ó 35ºÐ²¼¤ÎÃæ¹ñ¿Í½÷À­¤È·ëº§¡¢4ºÐ»ù¤Î¥¤¥¯¥á¥ó¥Ñ¥Ñ¤Ï¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤ÇÂçË»¤·1980Ç¯¤ÎÂôÅÄ¸¦Æó?¡þ¡þ¡þ1980Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£70Ç¯Âå¤«¤é80Ç¯Âå¤Ø¡£»úÌÌ¾å¤Ï¡Ö7¡×¤¬¡Ö8¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤òÃÎ¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤Ï·àÅª¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÄ¹È±¡×¤«¤é¡ÖÃ»È±¡×¤Ø¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤«¤é¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ø¡¢¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¡×¤«¤é¡Ö¥Ë¥å¡¼¥ß¥å