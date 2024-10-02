Catarina Demony[ロンドン １日 ロイター] - 英国のヒーリー国防相は１日、イランによるイスラエルへのミサイル攻撃を受けたさらなる事態悪化を防ぐために英軍が役割を果たしたと明らかにした。スターマー首相は先に、イスラエルの安全保障に対する「揺るぎないコミットメント」を表明していた。イランは１日、レバノンの親イラン派武装組織ヒズボラに対する軍事行動への報復攻撃として、イスラエルに向けて弾道ミサイルを発射