2日の外国為替市場のドル円相場は午前9時時点で1ドル＝143円72銭前後と、前日午後5時時点に比べ45銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝158円99銭前後と1円21銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース