安藤ハザマは、同社が「建設から社会を変えていく」という想いを込め、タグライン「Be a ChangeBuilder.」を新たに策定しました。あわせて、さらなる同社の認知向上を目指し、TVCMを2024年10月1日(火)より関東エリアにて放送します。 安藤ハザマタグライン「Be a ChangeBuilder.」 安藤ハザマは、同社が「建設から社会を変えていく」という想いを込め、タグライン「Be a ChangeBuilder.」を新たに策定。あわせて、さら