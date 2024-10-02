『炭焼ステーキ BEEF IMPACT』では、2024年10月1日(火)より、炭焼ステーキ BEEF IMPACTフェアメニューとして「希少部位ステーキコンボフェア」を開始します。 BEEF IMPACT「希少部位ステーキコンボフェア」 『炭焼ステーキ BEEF IMPACT』では、2024年10月1日(火)より、炭焼ステーキ BEEF IMPACTフェアメニューとして「希少部位ステーキコンボフェア」を開始。希少部位ステーキコンボとは、ビーフインパクトのフェアでも