灘(兵庫)・伏見(京都)の酒蔵8社からなる「日本酒がうまい！」推進委員会は、日本伝統の食文化である「日本酒」の魅力を発信・提案しています。今回は、ライトアップの始まる大阪なんばカーニバルモールにて、FM大阪とコラボし、音楽と食と日本酒をテーマに、日本酒の新しい魅力に出会えるイベントを開催します。 灘＆伏見 日本酒Happy Hour2024 灘(兵庫)・伏見(京都)の酒蔵8社からなる「日本酒がうまい！」推進委員会は