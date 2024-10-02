9月30日、日向坂46・東村芽依がInstagramを更新した。【写真】『CDTVライブ！ライブ！』オフSHOTを公開東村は、自身のInstagramアカウントにて、「#CDTVライブライブ ありがとうございました」「#絶対的第六感」などと、同日に放送されたTBS系『CDTVライブ！ライブ！』出演についてコメント。あわせて、衣装姿で番組のオリジナルグッズを手に笑顔を見せた写真や、ペットポトルを頭に乗せてポーズをとったお茶目SHOTなどを公開した