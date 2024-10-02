aespa・カリナが女神のようなビジュアルを誇った。【写真】カリナの非現実的な“マネキン体型”カリナは最近、自身のインスタグラムを更新し、ハートの絵文字とともに数枚の写真を投稿した。ロングヘアをハーフアップしたヘアスタイルのカリナ。直角の肩と引き締まったウエストがチラ見えする白いレースブラトップにシースルーワンピースを合わせ、清純美とほのかな色気を披露し、視線を奪った。それだけでなく、近距離での自撮り