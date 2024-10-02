【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：42,156.97 ▼173.18（10/1）NASDAQ：17,910.36 ▼278.81（10/1） 1.概況 米国株式市場は、ISM製造業景気指数の結果や中東情勢の悪化を受けて反落となりました。FRB（米連邦準備制度理事会）の利下げを急がない姿勢を受けた売りが続く中、67ドル安でスタートしたダウ平均は、港湾労働者のストライキによる東海岸港の閉鎖や9月のISM製造業景気指数が予想