ハリセンボンが蟹と出会って突如異変…予想外の超キュートな合体シーンに井上咲楽が「何これ、かわいい〜」と悶絶する一コマがあった。【映像】ハリセンボンと蟹が合体した予想外の姿テレビ朝日にて毎週日曜朝11時より放送されている『ナスD大冒険TV』（※一部地域を除く）では、無人島0円生活リレーが展開中。9月29日の放送回では、ナスDの無人島0円生活の様子が届けられた。なお、ABEMAでは「アベマオリジナル」と題したノー
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