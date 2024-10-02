東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値158.90高値160.91安値158.38 162.94ハイブレイク 161.93抵抗2 160.41抵抗1 159.40ピボット 157.88支持1 156.87支持2 155.35ローブレイク ポンド円 終値190.73高値193.36安値189.87 196.26ハイブレイク 194.81抵抗2 192.77抵抗1 191.32ピボット 189.28支持1 187.83支持2 185.79ロ&#1254