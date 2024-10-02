東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6883高値0.6935安値0.6856 0.7006ハイブレイク 0.6970抵抗2 0.6927抵抗1 0.6891ピボット 0.6848支持1 0.6812支持2 0.6769ローブレイク キーウィドル 終値0.6281高値0.6353安値0.6265 0.6422ハイブレイク 0.6388抵抗2 0.6334抵抗1 0.6300ピボット 0.6246支持1 0.6212