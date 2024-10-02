旅館やホテルって非日常でリラックスできる空間ですが、部屋を自由に使いすぎると迷惑になってしまうこともあります。お金を払って滞在していますが、あくまでホテル。自分の家ではないという事を十分自覚してほしいですよね。今回はそんな、ホテルの客室清掃員が見た迷惑すぎる部屋の使い方をご紹介します。備品のケトルで自炊する「ホテルの清掃員をしていますが、びっくりしたのが備品のケトルでインスタントラーメンを作った形