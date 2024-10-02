・イギリス・ＦＴＳＥ１００ ８２７６．６５（＋３９．７０） ・ドイツ・ＤＡＸ １９２１３．１４（－１１１．７９） ・フランス・ＣＡＣ４０ ７５７４．０７（－６１．６８） ・ロシア・ＲＴＳ ９４９．６０（－１６．０４） 出所：MINKABU PRESS