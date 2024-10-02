■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (143A) イシン 東証グロース (3692) ＦＦＲＩ 東証グロース (8331) 千葉銀 東証プライム (7182) ゆうちょ銀 東証プライム (3418) バルニバービ 東証グロース ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (5595) ＱＰＳ研究所 東証グロース (2553) Ｏｎｅ中国５ 東証