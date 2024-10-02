[東京 ２日 ロイター] - アジア時間序盤の米原油先物は１ドル超上昇。イランがイスラエルに向けて弾道ミサイルを発射したことを受け、中東の原油供給に混乱が生じるとの懸念が高まった。米ＷＴＩ原油先物は１日２２５４ＧＭＴ（日本時間２日午前７時５４分）時点で１．０９ドル（１．５６％）高の１バレル＝７０．９２ドル。北海ブレント先物は日本時間午前９時に取引を再開する。イランは１日、イスラエルに向けて弾道ミサイ