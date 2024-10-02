福岡市某所にて『ポケモンGO』で11月16日と17日に開催予定の「Pokemon GO ワイルドエリア：福岡」に関する共同記者会見が行われ、イベントの詳細が判明しました！メイン会場は福岡市「舞鶴公園」に決定！ 世界初開催のワイルドエリアイベント記者会見には 株式会社ナイアンティック代表取締役社長「村井 説人（むらい せつと）」氏、福岡市長「高島 宗一郎（たかしま そういちろう）」氏、株式会社ポケモン最高執行責任者「宇都宮