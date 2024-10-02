霞ヶ関キャピタルは、子会社のfav hospitality groupを通じ、反田海運の全株式を取得した。反田海運は、長崎県長崎市でホテルニュータンダを運営している。株式取得の相手先や取得価額などの情報は非公表。霞ヶ関キャピタルでは、リブランドを含めたリノベーションを行い、バリューアップを図る。連結業績に与える影響は軽微であるとしている。