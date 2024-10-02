長澤まさみさんが「ありかも！」と微笑むCMを見たことがあるだろう。中国のEV（電気自動車）メーカー、BYDの広告である。テスラとも肩を並べる世界的EVメーカーだが、日本ではまだまだ売れているとはいいがたい。その理由を企業のマーケティングに詳しい永井竜之介氏に解説してもらった。 【写真あり】BYDの人気車種ATTO 3の車内インテリアをみる 「ありかも、BYD！」 「Build Your Dream」の