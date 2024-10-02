＜朝鮮日報＞３０〜４０代の「借金してでも住宅購入」前政権時の３．７倍＜東亜日報＞北大統領選の１カ月前に米本土を威嚇…「核交渉」目的か＜中央日報＞金融投資所得税猶予から廃止へ…野党執行部が方向転換＜ハンギョレ＞大統領夫人の疑惑でいらだつ国民大統領は特別検察法阻止に集中＜京郷新聞＞イスラエルレバノンへ地上侵攻…三つの戦争も辞さず＜毎日経済＞高麗亜鉛会長が会心の反撃永豊精密株を公開買い付けへ