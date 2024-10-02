北海道は美食の宝庫。国内随一の面積を誇るからこそ、その地域ならではの特産品が数多く生み出されています。ここではお取り寄せできるおすすめの特産品をご紹介。地域の特性と生産者のこだわりが詰まった逸品を、ぜひ味わってみてください。ニシン漁師町・岩内に伝わる伝統の味が復活!「岩内鰊和次郎」積丹半島西側の付け根に位置し、日本海に面した港町・岩内町。江戸時代後期に始まり、明治〜大正にかけて黄金期を迎えたニシン