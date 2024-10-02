YouTube『フィルムエストTV』で公開されている『友近サスペンス劇場 外湯巡りミステリー・道後ストリップ嬢連続殺人』のトーク＆特別上映イベントが1日、都内で行われ、主演の友近、共演の芝大輔(モグライダー)、西井紘輝監督が登壇。制作秘話や今後の展望などについて語った。役衣装で登場した友近○エキストラに尋常ではないセリフ量9月13日に公開された同作は、かつてテレビ各局で放送されていた2時間サスペンスを、画質などま