［オタワ１日 ロイター］ - カナダ連邦議会下院は１日、野党保守党が提出したトルドー内閣の不信任案を反対２０７対賛成１２１で否決した。少数派となっている自由党政権の打倒を目指す保守党は９月２５日にも不信任案を提出したものの否決されており、トルドー内閣は１週間弱で２回の不信任案を否決に追い込んだ。２０２５年１０月末までに実施される下院の総選挙を控え、世論調査では保守党が大きくリードしている。保守党