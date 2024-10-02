東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値143.57高値144.53安値142.98 145.96ハイブレイク 145.24抵抗2 144.41抵抗1 143.69ピボット 142.86支持1 142.14支持2 141.31ローブレイク ユーロドル 終値1.1068高値1.1144安値1.1046 1.1224ハイブレイク 1.1184抵抗2 1.1126抵抗1 1.1086ピボット 1.1028支持1 1.0988支持2 1.0930ロ&#12