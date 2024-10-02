平日深夜に放送しているバラエティゾーン「バラバラ大作戦」が、この秋またしても進化。本日10月2日（水）より、新たに2番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』と『森香澄の全部嘘テレビ』がスタートする。ピン芸人・永野と令和ロマン・郄比良くるま、三谷紬アナウンサーという異色トリオが手を組んだ『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。3人は7月に「バラバラマンスリー」で放送された企画『永野＆くるま クレバーな