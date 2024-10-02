ドナルド・トランプの若き日を描いた映画『The Apprentice（原題）』が、『アプレンティス：ドナルド・トランプの創り方』の邦題で2025年1月17日よりTOHOシネマズ 日比谷ほかにて全国公開されることが決定した。 参考：直球の勧善懲悪アクション！Netflix『武道実務官』は突き抜けたカタルシスのある傑作に 本作は、成功を夢見る初々しい20代のトランプが、悪名高き伝説の弁護士ロイ・コーンに導かれて驚愕の変身を