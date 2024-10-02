【ドルトムント（ドイツ）時事】サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）は１日、各地で１次リーグ第２節が行われ、セルティック（スコットランド）は前田大然が第１節に続き２戦連続得点を挙げたが、昨季準優勝のドルトムント（ドイツ）に１―７で大敗を喫した。前田はフル出場し、古橋亨梧は後半途中までプレー。旗手怜央は後半から出場した。通算１勝１敗で勝ち点３。冨安健洋がけがで戦列を離れているアーセナル（イン