2日の外国為替市場のドル円相場は午前8時時点で1ドル＝143円50銭前後と、前日午後5時時点に比べ67銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝158円81銭前後と1円39銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース