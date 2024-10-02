500人を超える社員全員が重い障害を持つ企業が入社式を行い、新入社員たちが社会人としての意気込みを語りました。人材派遣大手「スタッフサービス」の事務処理などを行うグループ会社には、東京・神奈川など3つのエリアで22人が入社し、社員の数は566人となりました。全員が重度の身体障害者で通勤が困難なため、完全テレワークで勤務します。入社式は就労支援機関などとの連携が必要なため、不定期に開催しています。新