メキシコで大統領就任式が行われ、建国以来初めて女性大統領が誕生しました。シェインバウム新大統領（62）「私は母親であり、祖母であり、科学者であり、信仰心を持つ女性です。きょう国民の意思により大統領に就任します」シェインバウム新大統領は、左派のオブラドール政権を継承する形で、1日、就任式に臨みました。米中対立でアメリカ向けの輸出産業がメキシコへ進出する一方、司法制度改革を巡ってアメリカとの間では