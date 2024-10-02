◆米大リーグ・ワイルドカードシリーズパドレス―ブレーブス（１日・米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）前日の９月３０日（日本時間１０月１日）のメッツとのダブルヘッダー第２戦でプレーオフ（ＰＯ）への切符をつかんだブレーブスが１日（同２日）、ワイルドカードシリーズ初戦のパドレス戦に挑む。ブレーブスの先発は、２１歳のＡＪ・スミスシャバー投手。今季は５月２３日の敵地・カブス戦１試合にしか登板