メキシコで1日、クラウディア・シェインバウム氏（62）が史上初の女性大統領に就任した。絶大な人気を誇ったロペスオブラドール前大統領の側近として知られ、前任者の政策のほとんどを踏襲するとみられる。任期は1期6年。メキシコ市で2024年10月1日、宣誓式に臨んだシェインバウム大統領（左）とロペスオブラドール前大統領=ロイターシェインバウム氏は1日の演説で「私たち女性が初めて、美しい国の運命をリードする。私一人で