Ahmad GhaddarAlex LawlerMaha El Dahan[ロンドン／ドバイ １日 ロイター] - 石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟国と非加盟のロシアなどで構成するＯＰＥＣプラスは２日の会合で現行の生産政策を変更する可能性は低い。ＯＰＥＣプラスの関係者５人がロイターに明らかにした。ＯＰＥＣプラスの閣僚は２日の１２００ＧＭＴ（日本時間午後９時）にオンラインで合同閣僚監視委員会（ＪＭＭＣ）会合を開催する。ある関係者は匿名で