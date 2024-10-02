SNSで知り合った女子高校生を殺害し、遺体を栃木県に遺棄した罪などに問われている男が、初公判で起訴内容を認めました。無職の安栖達也被告（29）は、2023年10月、東京・新宿区の駐車場に止めたレンタカーの中で、SNSで知り合った15歳の女子高校生の首を絞めて殺害し、遺体を栃木県に運んで遺棄した罪などに問われています。宇都宮地裁で開かれた初公判で安栖被告は、起訴内容に間違いがないか問われると「ありません」と述べ、起