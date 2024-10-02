【韓国】 消費者物価指数（CPI）（9月）08:00 予想0.3%前回0.4%（前月比) 予想1.9%前回2.0%（前年比) 【ユーロ圏】 ユーロ圏雇用統計（8月）18:00 予想N/A前回6.4%（ユーロ圏失業率) 【米国】 MBA住宅ローン申請指数（09/21 - 09/27）20:00 予想N/A前回11.0%（前週比) ADP雇用者数（9月）21:15 予想12.1万人前回9.9万人（前月比) ※予定は変更すること