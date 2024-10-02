＜10月01日のマーケット情報＞ ■日経平均株価 終値：38,651.97（+732.42） 高値：38,718.13 安値：38,232.47 ■東証プライム 値上がり銘柄数：1,273 値下がり銘柄数：330 横ばい銘柄数：39 ■TOPIX東証株価指数 終値：2,690.78（+44.84） 出所：MINKABU PRESS