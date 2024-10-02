＜10月01日の十字足示現銘柄（買いシグナル）＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (3350) メタプラ 東証スタンダード [ 1,008.0 | +1.71% ] (6721) ウインテスト 東証スタンダード [ 81.0 | +1.25% ] 解説：「十字足」とは、寄り引け同事線。始値と終値が同一値であった銘柄を言います。「気迷い線」とも呼ばれ、変化シグナルで、安値圏での