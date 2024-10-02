＜10月01日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (138A) 光フードＳ 東証グロース [ 3,655.0 | +1.52% ] (1721) コムシスＨＤ 東証プライム [ 3,125.0 | 0.00% ] (1803) 清水建 東証プライム [ 981.0 | -0.25% ] (1820) 西松建 東証プライム [ 5,105.0 &#12