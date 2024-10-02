＜10月01日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1795) マサル 東証スタンダード [ 3,855.0 | +0.91% ] (1904) 大成温調 東証スタンダード [ 4,090.0 | +1.36% ] (2694) 焼肉坂井ＨＤ 東証スタンダード [ 74.0 | 0.00% ] (2795) プリメックス 東証スタンダード [