＜10月01日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1319) 日経３００投 東証ETF [ 480.0 | +1.05% ] (1377) サカタタネ 東証プライム [ 3,555.0 | +0.70% ] (1429) 日本アクア 東証プライム [ 912.0 | +0.66% ] (1960) サンテック 東証スタンダード [ 728.0 &#124