＜10月01日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1380) 秋川牧園 東証スタンダード [ 1,015.0 | +0.99% ] (1551) スタンダ２０ 東証ETF [ 5,198.0 | +3.13% ] (168A) イタミアート 東証グロース [ 1,444.0 | +26.22% ] (1826) 佐田建 東証スタンダ&#1254