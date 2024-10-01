「スワロフスキー（Swarovski）」が、初となるジャパンアンバサダーにアイドルグループ「Snow Man」の渡辺翔太を起用した。 【画像をもっと見る】 渡辺翔太は、1992年生まれ。2024年6月には、スワロフスキーがミラノ開催した大規模展覧会「SWAROVSKI - MASTERS OF LIGHT」のオープニングレセプションにも参加していた。同氏は「1895年の創業以来多くのエンターテインメントシーンとの関わりを大切