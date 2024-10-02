2日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比760円安の3万8010円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 40836.15円ボリンジャーバンド3σ 39728.50円ボリンジャーバンド2σ 38651.97円1日日経平均株価現物終値 38648.00円5日移動平均 38620.85円ボリンジャーバンド1σ 38230.80円75日移動平均 38010.00円2日夜間取引終値 37975.00円