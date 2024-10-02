GPシリーズ記者会見に出席した（左から）三原舞依、渡辺倫果、吉田陽菜、千葉百音、坂本花織Photo by KYODO NEWS【女性勢は百花繚乱】「今シーズンは、(2026年ミラノ・コルティナダンペッツォ)オリンピックに向けたプレシーズンで、まだチャレンジができると思うので。オリンピックシーズンへの(構成など)選択肢を増やしたいですね」世界女王、坂本花織(24歳／シスメックス)は2024―25シーズンに向けた意気込みをそう口にして